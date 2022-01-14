Южно-Сахалинск, 14 января, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В городе Невельске на юге Сахалина горит оздоровительный комплекс «Дельфин». Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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Сообщение о пожаре в недействующем оздоровительном комплексе «Дельфин» на улице Рыбацкая, 27 поступило диспетчеру в 08:41 (00:41 мск). Прибывший уже через три минуты первый пожарный расчёт обнаружил, что в здании комплекса с бассейном, сауной и мини-гостиницей горит крыша и чердачное помещение.

пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области «На данный момент здание горит по всей площади 700 кв. м».

В настоящее время в тушении пожара задействовано 12 сотрудников и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области, а также три человека и одна единица техники добровольной пожарной дружины. Отмечается, что борьбу с огнём сильно затрудняют неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине после взрыва газа и пожара в жилом доме в селе Троицкое возбудили уголовное дело.