Владивосток, , 05:00 — REGNUM В Приморье в 2021 году увеличилось число зарегистрированных браков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе правительства края.

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«В прошлом году в Приморье было зарегистрировано 14 028 браков — это почти на 17% больше, чем в 2020 году. Тогда супругами стали 12 028 пар», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае в 2021 году число официально зарегистрированных браков по сравнению с предшествующим годом выросло примерно на 10%.