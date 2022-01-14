Лос-Анджелес, США, , 04:48 — REGNUM В производстве онлайн-кинотеатра Disney Plus находится сериал, в основу которого ляжет фантастическая лента «Живая сталь». Об этом 13 января сообщает портал Deadline.

Walt Disney

Отмечается, что реализацией проекта будет руководить режиссёр Шон Леви, в 2011 году выпустивший на экраны картину, в которой снялись Хью Джекман, Эванджелин Лилли и Энтони Маки. Производством шоу займётся 20th Television. Отмечается, что сейчас продюсеры проекта, в числе которых Леви и Роберт Земекис, ищут сценариста.

Напомним, премьера фильма «Живая сталь» состоялась 6 октября 2011 года. При бюджете $110 млн он собрал в США $85 млн, а в мире — $299,3 млн. Сюжет картины рассказывает о том, как в мире, где бокс запрещён и заменён боями роботов, бывший боксёр и его сын решают создать робота-чемпиона.

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