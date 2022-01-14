Москва, , 04:44 — REGNUM Комплекс антикоронавирусных мер, хорошо зарекомендовавший себя при при организации единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020—2021 годах, будет применяться и в текущем учебном году. Об этом сообщил 14 января глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС в рамках Гайдаровского форума.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Музаев пояснил, что комплекс мер эпидемиологической безопасности, опробованный во время сдачи ЕГЭ в прошлом году, зарекомендовал себя очень хорошо. Его будут применять и во время проведения ЕГЭ в текущем году. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что сохранение здоровья и безопасность всех участников и организаторов экзаменов всегда будет оставаться приоритетной задачей для ведомства.

В комплекс мер вошли: уборка и дезинфекция помещений, использование всеми организаторами и общественными наблюдателями средств индивидуальной защиты, бесконтактная термометрия на входе, соблюдение дистанции между участниками ЕГЭ не менее 1,5 м, а также инструктаж перед началом экзаменов и ещё ряд мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время не планируется отменять досрочный этап сдачи ЕГЭ.

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