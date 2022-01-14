Одесса, Украина, 14 января 2022, 13:05 — REGNUM В Одессе был убит криминальный авторитет из Грузии 65-летний Назир Алиев, сообщает 13 января грузинский телеканал «Рустави 2».
Алиев, по национальности азербайджанец, был уроженцем села Кызыл-Аджло Марнеульского муниципалитета Грузии. Он уже много лет назад покинул Грузию и переехал на Украину. Там он имел статус криминального авторитета и активно участвовал в разборках между преступными группировками.
В Алиева выстрелили восемь раз в одном из бильярдных клубов Одессы. Убийца был задержан на месте преступления. Им оказался 45-летний гражданин Азербайджана Шахридин Гулиев.
Возможно, что убийство Алиева связано с происшедшим два года назад в турецкой Анталье убийством ещё одного криминального авторитета из Марнеули Надира Салифова, подозревавшегося в рэкете.