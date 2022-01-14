Якутск, 14 января, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев призвал быть готовыми к ухудшению обстановки по COVID-19 в регионе. На заседании оперативного штаба региона под его руководством был сформирован перечень мер для того, чтобы не допустить неблагоприятного развития ситуации, сообщается в телеграм-канале главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Якутии будут введены дополнительные антиковидные ограничения, ускорены сроки выявления инфекции с помощи тестов, увеличено количество машин скорой помощи. Жителей республики настоятельно просят неукоснительно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, не игнорировать первые симптомы ОРВИ и вакцинироваться. За состоянием здоровья сотрудников также поручили следить работодателям.

«Главная наша задача — не допустить возможной перегрузки системы здравоохранения и максимально обеспечить безопасность жителей республики», — констатировал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Якутии, вернувшаяся в республику из-за границы, заразилась новым штаммом коронавируса. Это первый случай инфицирования «Омикроном» в регионе.