Хабаровск, , 04:44 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство — фигурант 17-летний подросток из школы-интерната№3, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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Происшествие случилось вечером 10 января. В ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками один из них нанес удар ножом в грудь другому, причинив проникающее колото-резаное ранение.

Подростка экстренно доставили в краевую клиническую больницу, где прооперировали.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц интерната и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве возбудили уголовное дело по факту убийства двух братьев в селе Шуй.