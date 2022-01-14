Краснодар, , 04:38 — REGNUM Пакет акций АО «Дорожно-эксплуатационное предприятие «Мосты и тоннели», который составляет 100% уставного капитала и принадлежит Российской Федерации, планируется реализовать с аукциона 4 марта 2022 года. Стартовая цена лота — 31 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

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Основанием для проведения аукциона является распоряжение правительства РФ от 22 сентября 2021 года №2647-р. Шаг аукциона составит 500 тыс. рублей.

АО «Дорожно-эксплуатационное предприятие «Мосты и тоннели» зарегистрировано в 2017 году в Сочи. В активе предприятия — нежилое здание общей площадью 771,9 кв. м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в 2022 году с торгов планируется продать 22,46% акций крупного застройщика — ПАО «Орелстрой», принадлежащих Орловской области, и 100% уставного капитала АО «Центральный конструкторско-технологический институт» из Москвы.