Вашингтон, , 04:34 — REGNUM В 2022 году на устройствах под управлением iOS и Android выйдет массовая многопользовательская игра (ММО) Avatar: Reckoning на основе киновселенной «Аватар». Об этом 13 января сообщает портал GamesRadar.

Иные миры Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания

В реализации проекта участвуют компании Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment и Disney. Разработчики завили, что в их ММО будет «передовая мобильная графика и интуитивно понятное управление». В основу Avatar: Reckoning ляжет движок Unreal Engine 4, поскольку игра создаётся для мобильных устройств, игровой процесс и управление будут адаптированы под сенсорные экраны.

Действие игры будет происходить на планете Пандора, авторы проекта сообщили, что игроки смогут посетить те её районы, которые не были показаны в фильме «Аватар» 2009 года. Игроки смогут развивать своего персонажа — воина расы На`ви, они смогут играть как в одиночку, так и в кооперативе. Кроме того, в игре будет присутствовать PvP-режим (PvP — игрок против игрока), но, вероятно, он не будет связан с основной кампанией.

Напомним, вторая часть фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона должна выйти на большие экраны 15 декабря 2022 года. Редакция GamesRadar предположила, что релиз Avatar: Reckoning состоится ближе к дате премьеры картины.

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