Абакан, , 04:32 — REGNUM Минздрав Хакасии дал официальный комментарий по поводу вакцинации подростков от COVID-19.

Прививка Pxhere.com

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Как сообщили ИА REGNUM в минздраве, вакцинация подростков в регионе ещё не началась. Вакцина пока не поступила в республику. Ориентировочно, поступление ожидается в конце января — начале февраля.

Сейчас в школах Хакасии собирают информацию о предварительном количестве родителей, согласных на вакцинацию детей. В минздраве заверили, что данные детей никуда не подаются: «Эта работа необходима, чтобы понять, какое количество вакцины для подростков необходимо региону».

Вакцинация будет проводиться добровольно на основе письменного согласия родителей или законных представителей ребёнка, подытожили в министерстве.

Напомним, в конце ноября 2021 года Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М». Прививать от COVID-19 будут подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

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