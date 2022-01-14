Тюмень, 14 января, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Власти Тюмени через арбитражный суд добиваются от «Российских железных дорог» сноса многоэтажного долгостроя на улице Широтная, 211. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Тюменской области.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Недострой

Департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени подал соответствующий иск в Арбитражный суд Тюменской области к АО «РЖДстрой». Дело будет рассматриваться 11 февраля 2022 года.

Отмечается, что проверка Главного управления строительства Тюменской области установила выход объекта незавершенного строительства на ул. Широтная, 211 за границы предоставленного под застройку земельного участка. Также выявлены нарушения требований проектной документации и обустройства вентиляционных каналов.

Отметим, что летом 2021 года АО «РЖДстрой» пыталось продать данный объект незавершённого строительства за 92,212 млн рублей.