Москва, , 04:34 — REGNUM Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ, созданной бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

Глава СК России Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«По данным следствия, в 2007—2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано десять эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд рублей. На имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, денежные средства и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 млрд рублей наложен арест», — сказал Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» 13 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ настояла на том, чтобы заседания по делу Сергея Фургала проводились в одном из судов Московской области.

Экс-губернатора и ещё трёх соучастников обвиняют в убийстве, в покушение на убийство, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов, а также в хищениях.