Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Сбои в работе популярного мессенджера Telegram отметили пользователи из России и ряда других стран. Об этом 14 января сообщил портал Downdetector, отслеживающий сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

Сложности в работе мессенджера отмечались пользователями с 23:00 мск 13 января. Большая часть пользователей испытали трудности с работой приложения, таких было 58% от общего числа обратившихся. Ещё 23% испытали проблемы с подключением сервера. У 19% пользователей не подгружались новые сообщения.

Если судить по карте сбоев, то некорректную работу Telegram отметили пользователи из России, Украины, Белоруссии. В России самое большое количество жалоб поступила от из Москвы и Санкт-Петербурга.

В настоящее время работа мессенджера уже налажена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МВД Германии намерено заблокировать Telegram на все территории страны.

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