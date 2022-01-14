Токио, , 04:23 — REGNUM В Японии на 92-м году жизни скончался бывший премьер-министр Тосики Кайфу, возглавлявший правительство страны с августа 1989 по ноябрь 1991 года. Об этом 14 января сообщает телеканал NHK.

Тосики Кайфу умер 9 января, о причинах смерти не сообщается.

Он оказался первым премьер-министром Японии, официально признавшим вину Японии в военных преступлениях во время Второй мировой войны и выразившим «искреннее раскаяние» за эти действия соплеменников. Кайфу также впервые одобрил отправку национальных подразделений Сил самообороны за границу — для участия в разминировании территорий после войны в Персидском заливе.

Именно при этом премьер-министре Япония активизировала консультации с СССР и Россией по проблеме так называемых «северных территорий».