Биробиджан, 14 января, 2022, 04:26 — ИА Регнум. По итогам посещения Еврейской автономии представителями комиссии минздрава РФ больницы региона могут объединить в единую структуру. Предполагается, что такая мера поможет сделать бесплатные медуслуги более эффективными и доступными для людей, сообщили «Новости ЕАО».

Mos.ru В больнице

Читайте также: О ситуации в здравоохранении Еврейской АО доложат главе минздрава РФ

Такой вариант в том числе обсуждали на встрече с медработниками региона, рассказал член комитета по охране здоровья Александр Петров. По его словам, есть необходимость решить вопросы по нехватке врачей в ЕАО и организационные моменты в медучреждениях.

По словам заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семёновой, доклад по итогам работы в ЕАО представят главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. К документу будет прилагаться программа модернизации системы медучреждений с целью повысить эффективность их работы. В числе предложений — создание централизованной службы здравоохранения с единым отделом кадров и юридической службой.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО катастрофически не хватает врачей. Медработники массово увольняются, жалуются на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку из-за нехватки кадров.

В сосудистом центре Еврейской автономной области отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. В роддоме нет неонатологов и некому принимать роды, а из хирургии уволились все хирурги.