Тбилиси, 14 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что Владимир Путин и олигарх Бидзина Иванишвили отдали приказ убить его, сообщает 13 января грузинский телеканал «TV Пирвели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я почти умер от руки Иванишвили. Когда меня доставили в Глданскую тюрьму, врачи были в панике. «Он умрёт у нас на руках!» — я сам это слышал. Если бы меня не перевели из тюрьмы в течение двух дней, я был бы мертв. Иванишвили и Путин приняли решение убить меня. Многие жители Тбилиси вышли тогда на улицы, и это заставило режим перевезти меня в госпиталь в Гори, где сначала было не очень хорошо, но потом произошло то, что произошло. Я хочу поблагодарить тех людей, которые тогда спасли мне жизнь», — сказал Саакашвили.

Напомним, что в Тбилисском городском суде идёт процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.