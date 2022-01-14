Тюмень, 14 января, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Тюменский священник Михаил Красноцветов причислен к лику святых Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба Тобольской митрополии.

Пресс-служба Тобольской митрополии Михаил Красноцветов

Михаил Красноцветов был расстрелян в 1937 году и включён в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской 29 декабря 2021 года Священным Синодом Русской Православной Церкви (журнал № 111).

Память священномученика Михаила Красноцветова будут отныне совершать 12 октября / 30 сентября в день его кончины. Останки священномученика в случае их обретения, считаются святыми мощами — им будет воздаваться достодолжное почитание. Новопрославленному святому положено писать иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

Михаил Красноцветов родился 29 сентября 1885 года в Калуге в семье диакона. Окончил Московскую частную классическую гимназию, а затем — на юридический факультет Императорского Московского университета. В 1907 году вступил в брак, в котором родилось шестеро детей. В 1909 году стал служить сначала народным учителем, затем участковым земским страховым агентом. При Временном правительстве избран мировым судьёй, обязанности которого нёс до 1920 года. Во время гражданской войны семья Красноцветовых перебралась в Западную Сибирь.

В конце 1921 года Михаил Красноцветов становится священнослужителем. И 19 марта 1927 года последовал его первый арест по обвинению «в агитации в направлении помощи международной буржуазии». В заключении он находился один месяц. В 1929 году Покровскую церковь села Аромашево Ишимского округа, где он служил в то время, закрыли, а у отца Михаила конфисковали дом. Затем 21 марта 1931 года его арестовали вновь по обвинению в контрреволюционной агитации. Был приговорён к заключению в Вишерском лагере сроком на пять лет. Михаила Красноцветова освободили в апреле 1935 года и до 29 марта 1936 года он отбывал срок ссылки. Затем проживал с семьей в Тюмени, где служил псаломщиком во Всехсвятской кладбищенской церкви. Третий раз арестован 5 июля 1937 года по обвинению в антисоветской пропаганде и приговорён к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 12 октября 1937 года. Был реабилитирован посмертно в 1957 году.