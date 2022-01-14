Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Студия Compile Heart опубликовала новую информацию об игре Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters, а также скриншоты и несколько видео с игровым процессом. Об этом 13 января сообщил портал Gematsu.

Геймпад Артем Лапухин (с) ИА Красная Весна

В роликах разработчики показали приёмы и способности нескольких персонажей и рассказали о боевой системе игры, которая будет сочетать в себе элементы экшна и стратегии. Они также показали работу фоторежима и систему социальной сети и запросов Chirper, которая присутствовала в аниме-сериале.

Для справки: релиз Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters состоится на PlayStation 4 и PlayStation 5 в апреле 2022 года. Пока Compile Heart выпустит игру только на японский рынок.

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