Омск, 14 января, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, житель Омска Борис Малахов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Борис Ильич умер 13 января на 99-м году жизни. Власти выразили соболезнования его родным и близким.

В 20 лет Бориса Малахова направили на 1-й Украинский фронт, в 32-ю гвардейскую минометную артиллерийскую бригаду. Он прошёл всю войну и продолжил служить на Дальневосточном фронте до апреля 1947 года.

В мирное время прошёл путь от инструктора промышленного отдела в Ленинском райисполкоме до председателя райисполкома.

В 50 лет Борис Ильич стал заведующим организационно-инструкторским отделом горисполкома Омска. С 1994 года был заместителем председателя Омской городской избирательной комиссии, а затем членом комиссии с правом решающего голоса.

Награждён орденами Отечественной войны II степени и Трудового Красного Знамени, боевыми и трудовыми медалями.

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