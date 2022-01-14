Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 04:05 — REGNUM Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Пайс 13 января объявил о намерении властей мегаполиса создать собственную криптовалюту и инвестировать в неё часть городских средств. Об этом Пайс заявил в ходе своего выступления на международной конференции Rio Innovation Week.

Криптовалюта Bitcoin.com

Эдуарду Пайс «Мы создадим Cripto Rio и будем вкладывать один процент казны в криптовалюту».

Пайс также рассказал о планах создания в районе городского порта особой экономической зоны для компаний из сферы высоких технологий.

По информации газеты Globo, администрация крупнейшего в Латинской Америке мегаполиса намерена превратить Рио-де-Жанейро «в хаб криптовалют», в частности, предоставляя при оплате городских налогов биткойнами дополнительную скидку до 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, криптовалюте биткоин предсказывают сильное давление со стороны государств, которые будут усиливать регулирование рынка криптовалют.

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