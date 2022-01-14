Владивосток, 14 января, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Константин Шестаков 13 января побывал в школах, где было зафиксировано снижение температур воздуха, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Anatomia-remonta.ru Холода

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«Нередко на городских теплосетях выявляются порывы. Зачастую это связано с большой изношенностью как городских сетей, так и сетей на отдельных объектах. Под отключения на время устранения аварий попадают не только жилые дома, но и образовательные учреждения, в том числе школы и детские сады», — пояснили в мэрии.

Глава города побывал в четырёх школах.

«Такие вопросы требуют нашего оперативного внимания. И в случае, если есть вопросы по отоплению в школах или детских садах, я прошу направлять их в мой личный инстаграм, а также инстаграм администрации Владивостока. Это позволит нам быстро реагировать на вызовы, которые происходят», — сказал Константин Шестаков.

Отмечается, что все выявленные проблемы с отоплением оперативно устраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, общественность Владивостока бьёт тревогу — в городских школах очень холодно, дети занимаются, укутавшись в одеяла.