Москва, , 04:02 — REGNUM Арбитраж столицы полностью удовлетворил иск православного прихода храма Архангела Михаила в Овчинниках к департаменту городского имущества Москвы. За приходом закреплены права собственности на нежилой самострой общей площадью 543,2 кв. м. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Scarincilawyer.com

12 января 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Михайловой — «иск удовлетворить полностью». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.

Ранее по делу была проведена экспертиза, в задачи которой входило: установить является ли объект капитальным, допущены ли при его возведении нарушения градостроительных и строительных, противопожарных норм и правил, а также не создает ли он угрозы для жизни и здоровья граждан. Результаты экспертизы поступили в суд 24 декабря 2021 года.

В основе спора лежали права на здание приходского дома в Среднем Овчинниковском переулке, 10, строение 1.

Напомним, ранее также другой приход — храма Святителя Григория Неокесарийского в Дербицах потребовал закрепить за ним права на самострой — здание часовни общей площадью 76,6 кв. м. Ответчиком в деле выступает тот же департамент. Слушания назначены на 28 февраля 2022 года.