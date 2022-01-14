Москва, 14 января 2022, 04:02 — REGNUM Арбитраж столицы полностью удовлетворил иск православного прихода храма Архангела Михаила в Овчинниках к департаменту городского имущества Москвы. За приходом закреплены права собственности на нежилой самострой общей площадью 543,2 кв. м. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
12 января 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Михайловой — «иск удовлетворить полностью». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.
Ранее по делу была проведена экспертиза, в задачи которой входило: установить является ли объект капитальным, допущены ли при его возведении нарушения градостроительных и строительных, противопожарных норм и правил, а также не создает ли он угрозы для жизни и здоровья граждан. Результаты экспертизы поступили в суд 24 декабря 2021 года.
В основе спора лежали права на здание приходского дома в Среднем Овчинниковском переулке, 10, строение 1.
Напомним, ранее также другой приход — храма Святителя Григория Неокесарийского в Дербицах потребовал закрепить за ним права на самострой — здание часовни общей площадью 76,6 кв. м. Ответчиком в деле выступает тот же департамент. Слушания назначены на 28 февраля 2022 года.