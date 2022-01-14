Тюмень, , 03:51 — REGNUM В Тюменской области новым начальником управления ГИБДД России по региону назначен Андрей Миллер. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Миллер Пресс-служба ГИБДД России по Тюменской области

Отметим, что обязанности руководителя Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер исполнял с апреля 2021 года.

Новый начальник Госавтоинспекции по Тюменской области родился 15 сентября 1980 года в Омской области. В 2001 году окончил Омскую академию МВД РФ. Служил на различных должностях в подразделениях ГИБДД Омской области, где прошёл путь от инспектора службы специализированного полка дорожно-патрульной службы до руководителя отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Омску. Женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, бывший начальник управления ГИБДД России по Тюменской области Александр Селюнин находится под арестом и следствием по делу о взятках.

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