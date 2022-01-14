Анадырь, 14 января, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Объём инвестиций в основной капитал Чукотки за 9 месяцев 2021 года составил 30,4 млрд рублей. Почти половину этой суммы обеспечили иностранные инвестиции. Индекс физического объёма инвестиций достиг 171,2%. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия ЭГРЭС

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«Итоги за 2021 год пока в процессе сбора органов статистики, мы ожидаем сохранить темп роста инвестиций в реальном выражении, который был достигнут на 1 октября. Для сравнения — в 2020 году общий объём инвестиций составил 31,5 млрд», — пояснили в региональном департаменте финансов, экономики и имущественных отношений.

Превалирующую долю капитальных вложений обеспечивает флагманский инвестиционный проект региона — строительство Баимского горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Песчанка». Его реализует компания KAZ Minerals PLS. Общий объём частных инвестиций в проект оценивается в 620 млрд рублей. Запуск Баимского ГОКа запланирован на 2027 году.

С августа 2020 года, когда вступил в силу пакет федеральных законов по поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, в регионе одновременно действуют три преференциальных режима. ТОР «Чукотка» включает городской округ Анадырь и значительную часть Анадырского и Билибинского районов, свободный порт Владивосток охватывает городской округ Певек, а Арктическая зона РФ — всю территорию округа.

По данным на 1 января 2022 года, 75 компаний являются резидентами преференциальных режимов. Объём заявленных ими инвестиций превышает 620 млрд, почти 29 млрд уже вложено. Создано 2,2 тыс. рабочих мест из запланированных 6,8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, за три года Мурманская область привлекла 400 млрд рублей частных инвестиций.