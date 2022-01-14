Екатеринбург, 14 января, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Решением арбитража Свердловской области в отношении МУП Кушвинского городского округа «Водоканал» введен первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Основанием для этого стали свыше 14 млн рублей долгов, которые заявил сам водоканал, обратившись в суд. Дальнейшую судьбу предприятия решат на заседании суда 15 июня 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

В качестве временного управляющего назначен Виктор Максимцев — участник Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт». Ему установлено ежемесячное вознаграждение — 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротное дело слушалось с октября 2021 года. Сумма долга, который МУП заявило, составила 14 720 325,96 рубля.

Напомним, ранее наблюдение также было введено в отношении пензенского бетонного завода, который производит продукцию для строительного рынка Поволжья.