Лос-Анджелес, США, 14 января, 2022, 03:33 — ИА Регнум. В будущем кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» персонаж Валькирия (Тесса Томпсон) может получить новые способности, которые были у неё в комиксах Marvel. Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

Gage Skidmore Тесса Томпсон

Во время очередного интервью Томпсон описала эти способности как «странные» и «довольно эротичные». Актриса не сказала прямо, что зрителям покажут эту силу героини в новой части «Тора», но сделала по этому поводу несколько намёков.

«Она чувствует, когда кто-то близок к смерти, то ведёт его в Вальхаллу, которая по сути является загробной жизнью. Она может оживлять людей. Но когда она оживляет людей, иногда она оказывается в их теле. Это странно. Это может быть довольно эротично», — сказал Томпсон, добавив, что в случае применения этой суперспособности Валькирия «по сути является богом».

Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и гром» запланирована на 5 мая 2022 года. В этой картине актриса Натали Портман вернётся к роли Джейн Фостер, в проекте также участвуют Крис Хемсворт, Кристиан Бейл, Крис Пратт, Джейми Александр, Карен Гиллан, Вин Дизель и другие известные актёры.