Буэнос-Айрес, 14 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Аргентины и депутат от партии «Juntos por el Cambio» Лопес Мерфи 13 января поставил под сомнение незаменимость государственных служащих и чиновников из-за решения правительства перевести их на удаленную работу из-за аномальной жары. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

«Какой смысл содержать людей, которые не выполняют свои обязанности? Если их не будет на рабочем месте, но ничего от этого не изменится, то каков смысл их работы? Они не имеют никакого значения», — прокомментировал чиновник решение о переводе государственных служащих на удаленную работу.

«Это еще одна мера, которая вызовет разочарование у населения — они платят налоги, работают, выполняют свои обязанности вне зависимости от условий. Переход на удалёнку — неосмотрительный в первую очередь для самих госслужащих шаг», — посетовал экс-министр.