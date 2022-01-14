Тбилиси, 14 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Служба госбезопасности Грузии заявила о намерении приобрести суперсовременную подглядывающую и подслушивающую аппаратуру, сообщает 13 января грузинский телеканал «Мтавари архи».

Сплошной шпионаж

СГБ обявила о намерении провести тендер на покупку шпионской аппаратуры на сумму 100 000 лари ($ 32 000).

Но грузинская оппозиция опасается, что такая техника может попасть в распоряжение частной службы безопасности олигарха и бывшего премьера Бидзины Иванишвили, которая с помощью этой аппаратуры ещё больше усилит преследование политических оппонентов, получение информации о них и шантаж.