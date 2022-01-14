Новосибирск, 14 января, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску, поданному новосибирским ООО «Кондитерская фабрика «Родина» к политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). Конфликт возник в связи с правами на товарный знак «Родина», закрепленный за одноимённой партией, которая позднее объединилась ещё с рядом политпартий. Производство по делу прекратили после отказа от иска со стороны фабрики, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В определении суда от 12 января 2022 года отмечается, что фабрика требовала досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №297 829 в отношении части товаров, в том числе варенья, фруктовых консервов, мармелада и другой продукции 29-го класса международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и в отношении товаров 30-го класса МКТУ «вследствие неиспользования».

Напомним, спор слушался с февраля 2021 года. А за семь лет до этого уже рассматривался схожий иск с другим составом участников.