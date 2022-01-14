Лос-Анджелес, США, 14 января, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнительКанье Уэст подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему фанату в городе Лос-Анджелесе. Об этом 13 января сообщил журнал The Rolling Stone.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

Инцидент произошёл около клуба в центре Лос-Анджелеса около 03:00 по местному времени 13 января. По предварительной информации, к рэперу подошёл поклонник и попросил автограф, на что Уэст ударил фаната, затем повалил его и начал избивать.

Представитель департамента полиции города уточнил, что тяжесть травм у пострадавшего уточняется. Канье Уэст задержан не был.

Представители рэп-исполнителя от комментариев по данному поводу отказались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский актёр и комик Пит Дэвидсон, у которого предполагают роман с бывшей женой Уэста, Ким Кардашьян, сыграет главную роль в хорроре.