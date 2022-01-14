Южно-Сахалинск, , 03:05 — REGNUM Мощный снежный циклон не покидает Сахалин с 12 января. На утро 14 января его центр находился над Курилами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Метель shevgota

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Снег, местами сильный, ветер с порывами до 24 м/с, метель прогнозируются в Поронайском, Охинском, Ногликском, Смирныховском, Тымовском городских округах и в Александровск-Сахалинском районе.

Осадки также выпадут в Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском городских округах и в Южно-Сахалинске. Здесь также будет метель с сильным ветром 15−20 м/с.

В Северо-Курильском городском округе пройдёт снег — 4−14 мм. Днём порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине настоящими героями назвали сотрудников полиции, которые в метель, при нулевой видимости на протяжении 4 км пешком указывали путь автоколонне, двигающейся по автодороге Троицкое — Новотроицкое, написало ИА Сах.ком.