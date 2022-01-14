Владивосток, 14 января, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Из Владивостока в Благовещенск два раза в неделю начнёт выполняться прямой авиарейс. Об этом 14 января сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток им. В.К. Арсеньева.

Vitaliy Ankov Международный аэропорт Владивосток

пресс-служба аэропорта Владивосток «Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии нового прямого рейса в Благовещенск. Полеты на данном направлении будет выполнять авиакомпания «Аврора» дважды в неделю».

Как следует из сообщения, полёты в один из старейших городов Дальнего Востока будут осуществляться по понедельникам и субботам на самолетах DHC8−400. Цена билета по данному маршруту начинается от пяти тысяч рублей.