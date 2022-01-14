Пенза, , 02:58 — REGNUM Пензенский арбитраж удовлетворил иск кредитора и ввёл в отношении ООО «Бетонный завод «Терновский» первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 5 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

13 января 2022 года в карточке дела появилась запись судьи Балябиной — «о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления. Известно лишь, что следующее заседание с отчетом временного управляющего пройдёт в июле. В дело в январе 2022 года также поступили материалы от управления ФСБ России по Пензенской области и УФССП России по региону.

Напомним, претензии компании «Контур» поступили в суд в декабре 2021 года. Сумма долга была небольшой — 456 тыс. рублей. И это была не первая попытка инициировать банкротное дело в отношении завода.