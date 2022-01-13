Южно-Сахалинск, 14 января, 2022, 02:54 — ИА Регнум. На Сахалине после взрыва газа и пожара в жилом доме в селе Троицкое 13 января возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Pexels Пожар

Читайте также: В результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине пострадала женщина

В результате происшествия был причинен имущественный ущерб и вред здоровью хозяйке квартиры.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации, отвечающей за качество и безопасность предоставления услуг по газоснабжению жилых домов, а также приняты меры профилактического характера», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва газового бойлера, который произошел ночью 13 января в квартире 47 дома №4 по улице Невельской, пострадала пожилая женщина.