Богота, , 02:44 — REGNUM Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 30 283 и достигло 5 440 981 в Колумбии. Об этом 13 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние 24 часа в стране зарегистрировано 36 случаев летального исхода от последствий заболевания COVID-19. Всего в стране от последствий COVID-19 скончались 130 625 человек, выздоровели — 5 123 725.

В стране наблюдается резкий рост заболеваемости. Для сравнения, в конце декабря в Колумбии за сутки было зарегистрировано около 4,3 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению врача-иммунолога, носитель штамма коронавируса «Омикрон» может заразить до 100 человек одновременно.

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