Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом отклонил очередное прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) иорданца Сирхана Сирхана, в 1968 году застрелившего сенатора США Роберта Кеннеди. Об этом 13 января сообщает пресс-служба администрации штата.

Братья Кеннеди и директор ФБР Гувер

Ньюсом не согласился с мнением комиссии штата по досрочному освобождению, которая пришла к выводу, что 77-летний Сирхан больше не представляет опасности для общества. Заключение комиссии с прошением о досрочном освобождении в августе было отправлено на подпись губернатору.

Гэвин Ньюсом «Убийство господином Сирханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди».

Роберт Кеннеди был застрелен 5 июня 1968 года во время первичных выборов кандидата в президенты от Демократической партии США. Сирхан многократно обращался с ходатайством об УДО, которое каждый раз отклонялось властями.

Напомним, брат Роберта 35-й президент США Джон Кеннеди также был застрелен.

Как сообщало ИА REGNUM, в США после 53 лет тюрьмы может получить свободу иорданец Сирхан Сирхан, приговорённый к пожизненному заключению за убийство сенатора Роберта Кеннеди в 1968 году.

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