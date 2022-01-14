Киев, , 02:29 — REGNUM Ситуация с безопасностью на Украине стала одной из тем телефонной беседы украинского президента Владимира Зеленского и британского премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом Зеленский 13 января сообщил на своей странице в Twitter.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, по словам украинского лидера, участники разговора обсудили «шаги по деэскалации». Зеленский выразил признательность Джонсону за поддержку Лондоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Борис Джонсон провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу возможного вступления Украины в Североатлантический альянс.

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