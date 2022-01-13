Анкара, 14 января, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Суточное число заражений коронавирусом в январе в Турции выросло в четыре раза в сравнении с декабрём. Об этом сообщил 13 января министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе пресс-конференции по итогам заседания научного совета Турции по коронавирусу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава минздрава Турции отметил, что штамм «Омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в стране. В стране на 10% возросло число пациентов, которым требуется медицинская помощь. При этом, по словам главы минздрава, в предыдущие волны заражений показатели госпитализаций были выше, чем в настоящее время, при большем суточном числе заражений.

Коджа пояснил, что, судя по ситуации, штамм «Омикрон» уменьшит опасность эпидемии. Глава минздрава Турции добавил, что этого в стране ждут с нетерпением.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мире число заражённых коронавирусом превысило 316 млн человек.