Пхеньян, 14 января, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Северная Корея ответит «решительными мерами» на новые санкции США, введённые из-за январских испытательных пусков ракет. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 14 января сообщает агентство Yonhap.

Cnbc.com Ракетные испытания в КНДР

МИД КНДР «Если США занимают подобную позицию конфронтации, то КНДР вынуждена будет принять более сильные и решительные ответные меры».

В приведённой цитате из заявления внешнеполитического ведомства КНДР подчёркивается, что пуск ракет являлся осуществлением законного права республики на самооборону.

Минфин США 12 января пополнил список лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения, шестью гражданами Северной Кореи. Эта мера была предпринята американскими властями после проведённых КНДР 5 и 11 января испытательных запусков ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об игнорировании властями Северной Кореи дипломатических предложений США.

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