Лондон, 14 января, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Вопрос возможного вступления Украины в НАТО обсуждался в ходе телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе главы британского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО И Украина

Стороны выразили мнение, что Киев имеет право на членство в военном блоке. Джонсон также подтвердил полную поддержку НАТО и защиту альянса стороны Лондона. Кроме того, участники беседы заявили о важности жестких экономических санкций в отношении РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Йенс Столтенберг заявил, что украинской стороне нужно больше поддержки в вопросе вступления в НАТО, однако он не ответил на вопрос, заданный журналистами по поводу предоставления Киеву плана действий для членства в альянсе.