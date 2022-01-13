Тегеран, 14 января, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Совместный банк будет создан властями Ирана и Сирии. Об этом 13 января сообщило агентство IRNA со ссылкой на иранского министра дорог и городского развития Ростама Гасеми, прибывшего в Дамаск на переговоры с сирийским руководством.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По словам чиновника, он обсудил с главой государства Башаром Асадом состояние экономики Сирии, а также экономические отношения двух стран. Гасеми отметил, что решение о создании банка было принято в ходе встречи с сирийским министром иностранных дел Фейсалом Микдадом. Стороны договорились, что представительства банка появятся как в Иране, так и в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Ростам Касеми и сирийский министр транспорта Зухейр Хзейма обсудили возобновление железнодорожного сообщения между Сирией и Ираном через территорию Ирака.