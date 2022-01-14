Минск, , 01:42 — REGNUM Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев 13 января провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев President.gov.by

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«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу белорусского государства за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, проинформировал о ситуации и мерах, которые принимаются для ее стабилизации. Президенты также обсудили ряд двусторонних вопросов», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, Белоруссия в составе миротворческого контингента ОДКБ направила своих военнослужащих в Казахстан. Массовые волнения в среднеазиатской республике сопровождались погромами, грабежами и требованиями ухода из власти «старика» — Нурсултана Назарбаева, формально ушедшего с президентского поста, но сохранившего за собой и своими ставленниками ряд ключевых должностей.

Казахстан признал итоги белоруской президентской кампании 2020 года и считает Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Ряд постсоветских республик, Евросоюз и США, а также ряд других стран солидарны с белорусской оппозицией, считающей президентские выборы сфальсифицированными, а Лукашенко — узурпатором и незаконным правителем.

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