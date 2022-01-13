Варшава, 14 января, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Во время ночного заседания Сейма (нижней палаты парламента) Польши произошёл инцидент. Депутат от оппозиционной «Гражданской коалиции», бывший министр внутренних дел ПольшиБартоломей Сенкевич вошёл в зал заседаний, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает«Польское радио».

(сс) Katarzyna Czerwińska Сейм Польши

Ночью 13 января в Сейме обсуждался вопрос о вотуме недоверия министру спорта Польши Камилу Бортничуку. На трибуне слово держал депутат от правящей партии Право и Справедливость (ПиС) Дариуш Ольшевский.

В этот момент в зал заседаний, шатаясь, вошёл депутат Сенкевич, и подошёл к лидеру парламентской фракции «Гражданской коалиции» Борису Будке. После того, как Сенкевич начал что-то говорить, Будка немедленно встал с места и выпроводил шатающегося коллегу из зала.

«Господин спикер, мне кажется, нам нужен алкотестер в зале, алкотестер для зала я бы попросил», — сказал Ольшевский, обернувшись к ведущему заседанию спикеру Сейма Ричарду Терлецкому.

В зале раздались возгласы с мест. В защиту Сенкевича от оппозиционных депутатов, и шутливые от провластных. «Не выводи Сенкевича! Свободу Сенкевичу», — крикнул министр образования Польши Пшемыслав Чарнек.

«Если смогу, то продолжу, а кто выходит таким шагом, как было видно, это точно не спортсмен», — сказал докладчик.

«У вашего депутата есть наглость говорить прямо сейчас, вы видели, как вел себя ваш депутат, в каком он был состоянии. А вы еще сейчас повышаете голос, это действительно наглость», — сказал спикер Терлецкий, обращаясь к одному из депутатов оппозиции.

Позже глава оппозиционной фракции Борис Будка в интервью «Радио Зет» отрицал, что Сенкевич был пьян. По его словам, Сенкевич обратился к нему относительно одного из последних резонансных событий.