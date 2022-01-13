Минск, 14 января, 2022, 01:25 — ИА Регнум. По итогам 2022 года ВВП Белоруссии сократится на 2,8% вместо запланированного руководством постсоветской республики роста. Об этом говорится в новой публикации экспертов банка, оценивших глобальные экономические перспективы.

Всемирный банк

Применительно к Белоруссии, сказано в докладе ВБ, перспективы не столь хороши, как для мировой экономики в целом. Зато в 2023 году, уверены эксперты банка, постсоветскую республику ждёт экономический рост на 2,3% с низкой базы нынешнего года.

Напомним, в декабре Александр Лукашенко подписал указы о важнейших параметрах денежно-кредитной политики и прогнозе социально-экономического развития Белоруссии на 2022 год. Согласно официальному прогнозу, которого обязано придерживаться правительство Белоруссии, ВВП постсоветской республики должен вырасти по итогам нынешнего года на 2,9%.

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