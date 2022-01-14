Париж, , 01:23 — REGNUM Решение признать незаконным постановление об обязательном ношении защитных масок на улицах Парижа принял административный суд города, 13 января сообщило издание Le Parisien.

Масочный режим Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Действие указанного ограничения, введенного в столице Франции с 31 декабря из-за распространения коронавируса, приостановлено. Оно касалось всех жителей города старше 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января коронавирусная инфекция была обнаружена у французского министра здравоохранения Оливье Верана.

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