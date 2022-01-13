Вашингтон, 14 января, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Информацию относительно возможной даты встречи президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена не смогла сообщить в ходе регулярного брифинга 13 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

«Я не могу ничего прогнозировать на этот счет», — ответила Псаки на соответствующий вопрос о возможности двустороннего саммита на высшем уровне.

Псаки добавила, что после переговоров о безопасности, которые завершились в Европе, «люди разъезжаются по своим столицам», предстоит обсуждение и оценка ситуации. Поэтому информация относительно дальнейших шагов поступит в ближайшие дни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, планов провести новые переговоры президента России Путина и президента США Байдена после консультаций в Женеве пока нет.