Минск, 14 января, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Проект нового президентского указа «О финансовом консультировании физических лиц» рассмотрен 13 января на совещании правительства Белоруссии под председательством Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Темпы развития финансового рынка обусловлены современными экономическими тенденциями. Поэтому у населения возникают определенные проблемы из-за того, что средний уровень его финансовой грамотности не всегда поспевает за происходящими событиями», — отметил в тексте своего доклада руководитель постсоветской республики.

Лукашенко считает, что граждане не в состоянии самостоятельно выбрать финансовое учреждение и их следует в этом ориентировать, а также непосредственно в самих инвестиционных или кредитных «продуктах». Он подчеркнул: «В данном случае задача государства — сформировать действенный институт профессиональной помощи людям, нуждающимся в квалифицированной поддержке для управления своими финансами».

В официальном сообщении сказано, что при обсуждении подготовленного правительством проекта президентского указа Лукашенко предупредил своих назначенцев, чтобы они «не притащили то, что в обществе не востребовано».

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