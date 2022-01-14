Минск, , 01:12 — REGNUM Проект нового президентского указа о товариществах собственников жилья (ТСЖ) рассмотрен 13 января на совещании правительства Белоруссии под председательством Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Александр Лукашенко President.gov.by

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Лукашенко уверен, что к решению вопроса об усилении ответственности председателей ТСЖ подвела сама жизнь, сказано в официальном сообщении. При этом руководитель постсоветской республики проиллюстрировал актуальность белорусской проблемы на примере Средней Азии, в частности, эксцессами политического кризиса в Казахстане.

«Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям и общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана, — сказал Лукашенко. — В подавляющем большинстве случаев это происходило при попустительстве, а иногда и по инициативе руководителей организаций собственников жилья. На устранение последствий и наведение порядка тратились огромные деньги».

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«Мной давались поручения об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников и иных организаций за необеспечение сохранности, надлежащей эксплуатации и содержания общего имущества. Ну, а какую позицию они занимали, я уже не говорю, но мы все это прекрасно помним», — добавил он.

Бессменно правящий Белоруссией (с 1994 года) политик уверен, что казахстанский опыт, сказано в официальном сообщении, позволяет Белоруссии «делать жесткие выводы и так же жестко действовать по недопущению подобных случаев».

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