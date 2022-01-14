Тбилиси, , 01:14 — REGNUM В Грузии значительно увеличилось число заболевших штаммом «Омикрон», сообщает 13 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время 60% заболевших коронавирусом инфицировано именно «Омикроном». А совсем недавно их количество составляло только 45%. Большинство случаев выявления «Омикрона» приходится на Тбилиси.

Медики считают, что ситуация становится угрожающей и требует принятия специальных мер. За последние три дня число выявленных случаев штамма «Омикрон» превысило шесть тысяч. Большая часть заболевших лечится дома.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Грузии достигло 979 235 человек. Зафиксировано 14 359 случаев смерти.