Минск, , 01:08 — REGNUM Проект нового президентского указа о совершенствовании системы госзакупок рассмотрен 13 января на совещании правительства Белоруссии под председательством Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Систему закупок Лукашенко назвал «одним из значимых инструментов экономической политики» и напомнил о необходимости «недопущения разного рода серых схем». Подготовленный правительством проект президентского указа, заявил Лукашенко, позволит исключить недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок за счёт бюджетных и собственных средств организаций. При этом, предупредил он, «должна быть обеспечена бесперебойность процессов в хозяйственной деятельности предприятий с одновременной экономией денежных средств».

Новый министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, комментируя проект указа, отметил: «Те новшества, которые предлагается внести, позволят сэкономить бюджетные средства и увеличить долю отечественных товаров при осуществлении государственных закупок. Первое, что предлагается, — запрет на участие в госзакупках аффилированных лиц».

Также новым, по словам Богданова, станет положение указа, которым операции по аренде и лизингу должны будут проводиться на конкурсной основе. «Мы этим исключим те случаи, когда покупается импортное оборудование или техника в обход конкурсных процедур и без участия белорусских поставщиков», — уверен чиновник.

«Упаси Господь вам и другим придется констатировать факт, что мы этим не добились желаемого», — сказал Лукашенко, обращаясь к разработчикам президентского указа.

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